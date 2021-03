Myanmar : Trois manifestants pro-démocratie abattus en Birmanie

Le mouvement social dans le pays, paralysé par une grève générale, ne faiblit pas malgré les violences policières qui ont encore fait des victimes lundi.

Trois manifestants pro-démocratie ont été tués lundi en Birmanie. Les banques, des commerces et des usines sont restés fermés dans le pays après l’appel des syndicats à intensifier la grève pour étouffer l’économie et faire pression sur la junte.

Des fonctionnaires, des agriculteurs et des salariés du privé ont participé aux côtés de jeunes et d’activistes à des rassemblements à travers tout le pays.

Bilan: deux morts et plusieurs blessés, dont une femme grièvement touchée au bras, d’après un secouriste.

Raid contre la presse

Les forces de sécurité ont mené un raid contre le média «Myanmar Now», emportant des ordinateurs, des serveurs de données et une imprimante, a rapporté son rédacteur en chef Swe Win. «Nous travaillons dans la peur, mais la descente dans notre bureau confirme que la junte n’aura aucune tolérance pour les reportages sur ses crimes», a-t-il dit.

A Rangoun, des usines de textile, un secteur en plein essor avant le coup d’Etat du 1er février, et les centres commerciaux sont restés fermés, comme les banques à travers tout le pays. Neuf des plus importants syndicats ont appelé à «l’arrêt complet et prolongé de l’économie» à partir de ce lundi pour faire pression sur les militaires.