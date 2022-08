VTT: Trois médailles de plus pour la Suisse

Et de trois qui nous font sept! Vendredi, en matinée, la délégation suisse aux Mondiaux haut-savoyard a brillé, sur vélo à assistance électrique cette fois. La Zurichoise Nicole Göldi (20 ans), au nom prédestiné, a rapporté le 3e titre mondial cette semaine à son pays.

Elle s'était déjà imposée lors des Mondiaux de E-MTB à Val di Sole en Italie il y a un an, dans une discipline qui se cherche encore un peu: elles n'étaient que 12 au départ ce vendredi. La Suissesse a devancé de plus d'une minute la Française Justine Tonso et la Soleuroise Nathalie Schneitter.