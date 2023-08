Trois mégots à l’origine du sinistre monstre de Vétroz?

L’origine de l’incendie qui a ravagé plusieurs bâtisses dans la zone industrielle de Vétroz (VS) il y a trois semaines serait du fait d’un individu. Selon le dossier d’enquête qu’a pu lire «Rhône FM» mercredi , il s’agirait d’un membre de la société active dans la vente de quads et de motoneiges.

D’autres causes encore probables

Sur des vidéos de surveillance, on distingue le prévenu quittant les locaux de l’entreprise et faisant des moulinets en direction de la boîte aux lettres. Les enquêteurs suspectent un jet de cigarette. Interrogée, la personne mise en cause ne se souvient plus si elle fumait et attribue ses mouvements de bras à de l’énervement.