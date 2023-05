Trois membres d’équipage disparus après l’incendie d’un pétrolier

Les causes de l’incendie du pétrolier MT Pablo ne sont pas encore connues.

Trois membres d’équipage d’un pétrolier sont portés disparus et recherchés par des sauveteurs malaisiens, après que le bateau-citerne a pris feu au large de la côte sud de la Malaisie. L’incendie s’est déclaré lundi, sur le navire battant pavillon gabonais au cours d’un voyage entre la Chine et Singapour, selon un communiqué de l’Agence malaisienne d’application des lois maritimes (MMEA). Les autorités singapouriennes ont identifié le navire comme étant le MT Pablo. Le feu a été éteint, le navire est à flot et ne représente pas de danger pour les autres navires, a déclaré à l’AFP un responsable malaisien.