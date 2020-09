Zurich : Trois membres du gang «Pink Panther» condamnés

Les trois hommes préparaient le braquage de bijouteries en Suisse, notamment à Gtaad (BE) et à Lugano (TI). Ils ont été arrêtés le jour où ils prévoyaient de s’attaquer à un magasin de montres à Lugano.

Le gang international dit «Pink Panther» est un groupe à géométrie variable de criminels originaires de l’ex-Yougoslavie. Ils ont toujours le même mode opératoire et dérobent des montres de luxe et de la joaillerie. On leur attribue plus d’une centaine de braquages dans le monde.