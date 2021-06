Côte d’Ivoire : Trois militaires ivoiriens tués près de la frontière avec le Burkina

Un véhicule de l’armée ivoirienne a sauté sur un engin explosif, samedi au nord-est de la Côte d’Ivoire, faisant trois morts et trois blessés.

Attaques djihadistes

Cette attaque est la quatrième en un peu plus de deux mois commise dans cette région. Les dernières attaques dans le nord de la Côte d’Ivoire près de la frontière du Burkina Faso remontent au 29 mars, lorsque deux positions de l’armée à Kafolo et Kolobougou avaient été prises pour cibles par des hommes armés, faisant six morts, trois soldats et «trois terroristes».