Hong Kong : Trois militants pro-démocratie hongkongais poursuivis

Lee Cheuk-yan, Albert Ho, Chow Hang-tung, tous membres de l’association Alliance de Hong Kong, sont poursuivis pour «incitation à la subversion».

Dans le collimateur

Cette perquisition intervient au lendemain de l’arrestation et du placement en détention de Chow Hang-tung, avocate et vice-présidente de l’Alliance, et de trois de ses membres, pour ne pas avoir fourni des informations liées à la loi sur la sécurité nationale. Le mois dernier, la police a ordonné à l’Alliance de lui remettre des informations financières et opérationnelles, l’accusant d’être un «agent étranger».