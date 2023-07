Wimbeldon: Trois militants qui avaient débarqué sur le court inculpés

La sécurité avait évacué ces trois militants sexagénaires. Glyn KIRK / AFP

Trois militants écologistes du groupe Just Stop Oil ont été inculpés vendredi pour «intrusion aggravée» après avoir interrompu deux rencontres du tournoi de tennis de Wimbledon lundi, a indiqué la police londonienne dans un communiqué. Les trois militants, Deborah Wilde, 68 ans, William Ward, 66 ans et Simon Milner-Edwards, 66 ans, ont été libérés sous caution et seront présentés à un juge le mois prochain.

Deux d’entre eux, un homme et une femme, étaient entrés sur le gazon du court numéro 18 en jetant des confettis pailletés orange et des pièces de puzzle, interrompant brièvement la rencontre entre le Bulgare Grigor Dimitrov et le Japonais Sho Shimabukuro. Ils avaient été évacués par le service de sécurité. Un peu plus tard, le troisième militant avait lui aussi lancé des confettis orange sur ce même court, perturbant le match opposant la Britannique Katie Boulter et l’Australienne Daria Saville.

Pas un coup d’essai

Just Stop Oil, qui milite pour que le gouvernement britannique interdise l’exploitation de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz naturel, est un habitué des actions «choc» et ses militants ont déjà ciblé plusieurs évènements sportifs très médiatisés. Six militants ont ainsi été condamnés en mars à de la prison avec sursis et à des travaux d’intérêt général pour avoir perturbé le grand prix de F1 de Silverstone l’an dernier. Plus récemment, des membres du groupe ont interrompu le match de cricket traditionnel entre l’Australie et l’Angleterre, ou encore les championnats du monde de snooker, une variante du billard très populaire en Grande-Bretagne.

Les organisateurs de Wimbledon avaient affirmé avant le début du tournoi que la sécurité avait été renforcée pour empêcher ce type d’actions. La ministre de l’Intérieur Suella Braverman a jugé «inacceptables» ces actions. «Nous serons intransigeants avec les manifestants égoïstes qui ont l’intention de gâcher nos évènements sportifs internationaux cet été», avait-elle réagi lundi, alors qu’elle tenait une réunion avec des représentants de la police, du monde sportif et du gouvernement pour réfléchir aux moyens de protéger les compétitions sportives. Le gouvernement conservateur a récemment durci la loi pour renforcer les pouvoirs de la police contre les manifestations.