Etude – Trois mille tonnes de nanoplastiques tombent sur les Alpes chaque année

Étude : Trois mille tonnes de nanoplastiques tombent sur les Alpes chaque année

Une étude publiée par l’Empa montre que ces milliers de tonnes de nanoplastiques se déplacent dans l’air et recouvrent la Suisse chaque année.

En collaboration avec des confrères de l’Université d’Utrecht et du service météorologique et de géophysique national d’Autriche, Dominik Brunner, chercheur au Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa), a examiné la quantité de plastique qui est transporté dans l’atmosphère jusqu’à nous.