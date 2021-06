Coronavirus : Trois milliards de doses injectées dans le monde

Les campagnes de vaccination se poursuivent dans le monde, même si les pays pauvres n’ont pu avancer à la même vitesse que les pays riches.

La planète a atteint mardi les trois milliards d’injections, mais les campagnes de vaccination anti-Covid restent extrêmement inégalitaires, les pays pauvres ayant les plus grandes difficultés à se procurer les précieuses doses.

Alors que le premier milliard avait été atteint 20 semaines après le début des premières campagnes de masse en décembre et le deuxième milliard en 6 semaines, il a fallu moins de 4 semaines pour atteindre ce troisième milliard.

Les Émirats en pole

Quatre doses sur dix administrées dans le monde l’ont été en Chine (1,2 milliard). L’Inde (329 millions) et les États-Unis (324 millions) complètent le podium. Mais rapporté à la population, parmi les pays de plus d’un million d’habitants, c’est au Proche-Orient que se trouvent les champions de la vaccination: les Émirats arabes unis (153 doses pour 100 habitants), le Bahreïn (124) et Israël (124). Ces pays approchent ou dépassent les 60% de population complètement vaccinée.