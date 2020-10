Covid en Chine : Trois millions de dépistés en deux jours à Qingdao

La Chine a organisé un dépistage express de ses 9 millions d’habitants à Qingdao, après la découverte d’un mini-foyer de coronavirus.

Les habitants ont été informés du point de test le plus proche de chez eux par l’administration locale de leur quartier, qui est également chargée d’organiser l’arrivée des personnes sur les différents sites.

Cité balnéaire

«Un total de 1’107’883 résultats ont été obtenus jusqu’à présent et aucun (nouveau cas) positif n’a été découvert», a-t-elle souligné dans un communiqué.

Il faudra toutefois un peu plus de temps pour obtenir l’ensemble des résultats.

Depuis l’émergence de ce foyer dans la cité balnéaire, qui organise chaque été une populaire Fête de la bière, 12 cas au total ont été recensés (six malades et six personnes asymptomatiques), selon la commission municipale de la santé.