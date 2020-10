Médias : Trois millions de lecteurs séduits par «20 minutes»

Votre média favori a encore conforté sa place de leader en Suisse. Il n’y avait jamais eu autant de lecteurs par exemplaire.

Vous êtes de plus en plus nombreux à lire notre journal, mais également à consulter notre app et notre site.

«20 minutes» reste le No 1 incontesté en Suisse. Le groupe totalise une audience de 2,972 millions de lecteurs chaque jour via ses différents canaux (journal imprimé, app, site web), ce qui est la valeur la plus élevée jamais enregistrée, selon la dernière étude de la REMP sur l’utilisation des médias (Mach Basic 2020-2) réalisée avant le semi-confinement. Cela représente 36’000 lecteurs de plus par rapport au dernier pointage, qui avait déjà établi un record. Cette audience inédite a été rendue possible par un autre record: 3 personnes lisent en moyenne chaque exemplaire en Suisse romande contre 3,1 outre-Sarine.