Irak : Trois millions de pilules de captagon planquées dans des cageots

C’est à la frontière entre l’Irak et la Syrie que des millions de cachets de drogue ont été interceptés.

Le captagon est un stupéfiant principalement produit en Syrie et très populaire dans les pays du Golfe.

L’Irak a annoncé samedi avoir saisi à sa frontière avec la Syrie plus de trois millions de comprimés de captagon , une drogue de la famille des amphétamines, dont le trafic a explosé ces dernières années au Moyen-Orient.

En provenance de Syrie

S’exprimant sous le couvert de l’anonymat, un responsable au sein de cette même administration a indiqué à l’AFP que la cargaison venait de Syrie et entrait en Irak. Elle était constituée de captagon provenant de différentes manufactures. Ces derniers mois, les forces de sécurité irakiennes ont multiplié ce type de saisies spectaculaires.

L’Irak, qui dispose de frontières avec la Syrie, l’Arabie saoudite, l’Iran et le Koweït, entre autres, se trouve en plein sur la route du trafic de captagon, un stupéfiant principalement produit en Syrie et très populaire dans les pays du Golfe. Le trafic, la vente et la consommation de drogues ont fortement augmenté ces dernières années en Irak.