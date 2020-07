Vaud

Trois millions supplémentaires pour le soutien à l'apprentissage

C'est en partant de plusieurs constats que Philippe Leuba et Cesla Amarelle, ministres en charge de l'économie respectivement de la formation, proposent des mesures de soutien aux apprentis et entreprises formatrices vaudois.

Cesla Amarelle et Philippe Leuba.

Le Conseil d'Etat vaudois débloque 3,2 millions de francs supplémentaires pour soutenir les apprentis et les entreprises formatrices avec six nouvelles mesures. Fin mai dernier, le gouvernement avait déjà débloqué une somme de 16 millions de francs pour subventionner la moitié du salaire annuel des nouveaux apprentis. Il s'agit ainsi de valoriser la formation professionnelle.

Avec ces actions supplémentaires, le Conseil d'Etat «veut faire face aux différentes prédictions qui indiquent actuellement un recul de 4% du nombre de places d'apprentissage sur le plan national, alors que pour le canton de Vaud, l'un des plus touchés par la pandémie du coronavirus, la perspective de perdre 1000 places demande une action soutenue», écrit-il jeudi dans un communiqué.

Parmi ces mesures, les apprentis voient leur délai pour être engagés dans une formation en 2020-2021 prolongé du 31 juillet au 15 novembre. «Le processus de recrutement des apprentis dans les entreprises a été fortement entravé dès la moitié du mois de mars et jusqu'à présent. Il s'agit donc d'offrir aux candidats et aux entreprises l'opportunité de se rencontrer et d'effectuer les stages qui participent activement au processus d'embauche», écrit le canton.