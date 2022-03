Lausanne (VD) : Trois mineurs auteurs de vols de véhicules et autres délits ont été arrêtés

Les auteurs, âgés de 16 à 17 ans, ont agi sur une bonne partie du territoire romand. Ils s’appropriaient de manière illégitime des véhicules non verrouillés, parfois juste pour le plaisir de les utiliser. L’un d’eux est toujours en détention préventive.

On compte une vingtaine de vols de voitures à Lausanne et sur tout le territoire vaudois, ainsi que divers délits également dans les cantons de Fribourg et du Valais. Photo prétexte.

Trois mineurs de nationalité suisse et résidant dans la région lausannoise ont été interpellés le 18 octobre dernier à Genève, au terme d’une course-poursuite à bord d’un véhicule volé. Une enquête menée sous la conduite du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a permis d’établir que ces trois individus, âgés de 16 à 17 ans, avaient commis environ 80 délits entre juin et octobre 2021.

On compte une vingtaine de vols de voitures et de scooters à Lausanne et sur tout le territoire vaudois, ainsi que divers délits également dans les cantons de Fribourg et du Valais, annonce jeudi la police lausannoise dans un communiqué.