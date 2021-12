Sierre (VS) - Trois mineurs interpellés après l’incendie d’un bâtiment

On en sait un peu plus sur l’incendie ayant ravagé un bâtiment de la rue de Gemmi, le 11 novembre dernier, à Sierre (VS). Selon un communiqué de la police cantonale, il s’agit d’un incendie intentionnel. Une trentaine de pompiers des CSI Région Sierre et de Crans-Montana étaient intervenus en déployant d’importants moyens. Le feu était parti du premier étage de la bâtisse et avait engendré d’importants dégâts.