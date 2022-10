Zurich : Trois mois de prison pour un voleur incorrigible

Un septuagénaire, qui avait reçu l’interdiction d’entrer dans un centre commercial, a bravé l’interdit et volé des lunettes de soleil.

En été 2021, un senior serbe a été surpris onze fois en train de visiter le Glattzentrum à Wallisellen (ZH), sans autorisation. Or, en 2015, cet homme de 72 ans, pensionnaire dans une résidence pour personnes âgées au bord du lac de Zurich, s’était vu interdire l’accès au centre commercial pour une durée indéterminée. Le soir du 30 juin 2021, il a en outre dérobé une paire de lunettes de soleil Gucci d’une valeur de 425 francs rapporte le «Tages-Anzeiger».

Vendredi, le septuagénaire, qui vit avec le minimum vital, a dû répondre de ses actes devant le tribunal de district de Bülach. Celui-ci a suivi la demande du ministère public et a condamné l’homme à une peine de 90 jours de prison pour vol et violation multiple de domicile. Selon le jugement, la peine doit être exécutée car le prévenu a commis l’infraction pendant une période probatoire déjà en vigueur. Outre d’autres condamnations antérieures, il a déjà été condamné en 2021 à une peine de prison avec sursis de six mois pour complicité multiple de plusieurs vols à l’étalage dans le canton de Schwytz.