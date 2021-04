Syrie  - Trois morts après l’attaque d’un pétrolier iranien près de la Syrie

Un pétrolier iranien a été samedi la cible d'une attaque au large de la Syrie, qui a fait trois morts et touché l'un de ses réservoirs, la première du genre depuis le début de la guerre dans ce pays, selon une ONG syrienne. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), basé à Londres et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, n'était pas en mesure de préciser dans l'immédiat l’origine de l'attaque qui n'a pas été revendiquée. «Le pétrolier iranien qui venait d'Iran était à l'arrêt non loin du port syrien de Banias au moment de l'attaque», a affirmé à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. «Au moins trois Syriens ont été tués, dont deux membres d'équipage.»