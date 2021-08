France : Trois morts dans le crash d’un avion de tourisme en Savoie

L’appareil qui provenait de Loire-Atlantique s’est écrasé au col du Glandon. Un des occupants a été éjecté et transporté à l’hôpital.

Trois personnes sont mortes et une quatrième a été grièvement blessée jeudi après-midi en Savoie dans le crash d’un avion de tourisme qui avait décollé plus tôt d’Annecy, ont indiqué la préfecture et le maire. L’accident est survenu peu avant 14H30 sur la commune de Saint-Colomban-des-Villards, sur le bitume de la route départementale qui mène au col du Glandon, ont indiqué à l’AFP les pompiers, alertés par des témoins.