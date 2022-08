Chaos en Corse : Trois morts, dont une adolescente en vacances dans un camping

L’île de Beauté est balayée par de violents orages. Un bilan provisoire fait état de trois morts et douze blessés.

Une adolescente de 13 ans et une femme de 72 ans sont décédées jeudi en Corse-du-Sud, touchée par de violents orages. Douze personnes ont été blessées, dont une en urgence absolue, a indiqué la préfecture de Corse-du-Sud dans un bilan provisoire. La jeune fille de 13 ans est décédée à la suite de la chute d’un arbre sur son bungalow au camping Le Sagone, un établissement quatre étoiles. La femme de 72 ans est, elle, décédée sur la plage du Liamone à Coggia, après la chute du toit d’une paillote sur son véhicule.

À Calvi, plus au nord, un touriste français de 46 ans a également été victime de la chute d’un arbre sur son bungalow. Une Italienne de 23 ans est, elle, en urgence absolue, aussi victime de la chute d’un arbre dans la même pinède de Calvi.

De nombreuses interventions étaient en cours jeudi matin avec de nombreuses «routes encombrées de branches» et «plusieurs sauvetages en mer de plaisanciers», notamment à Capo di Feno, en périphérie d’Ajaccio. La préfecture maritime évoque «entre 60 et 70 opérations en cours actuellement en mer ou sur le littoral» corse, dans un «secteur Ouest-Corse, Calvi, Balagne et un peu au Cap Corse».