Belgique : Trois morts et deux disparus sur le chantier d’une école à Anvers

Trois ouvriers du bâtiment sont morts et deux sont toujours portés disparus samedi, au lendemain de l’effondrement partiel du chantier d’une école d’Anvers, en Belgique.

Deux des ouvriers morts étaient originaires du Portugal et de Roumanie et la nationalité de la troisième victime n’est pas connue, a indiqué la police aux médias locaux. Les sauveteurs sont à la recherche d’un ouvrier portugais et d’un Russe. Neuf autres personnes ont été blessées dans l’accident qui s’est produit vendredi après-midi.