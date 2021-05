Colombie : Trois morts lors de manifestations commémorant un mois de soulèvement

On compte désormais 49 morts et quelque 2000 blessés dans la révolte contre le projet de réforme fiscale qui secoue les grandes villes colombiennes depuis fin avril.

Cette révolte sans précédent secoue les grandes villes dont Cali, où sont érigés des barricades et des blocages d’axes routiers. (Photo Luis ROBAYO / AFP)

«Trois personnes sont malheureusement mortes (…) Cela s’est produit entre ceux qui bloquent et ceux qui voulaient passer» à travers une barricade érigée par les manifestants, a déclaré le maire de Cali, Jorge Ivan Ospina, dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Ces trois nouveaux décès portent à 49 le nombre de morts, dont deux policiers, répertoriés par les autorités. Quelque 2000 personnes ont été blessées et 123 sont portées disparues.

Un nouvel appel à manifester a été lancé vendredi dans tout le pays, un mois après le soulèvement du 28 avril contre un projet de réforme fiscale, vite abandonné, porté par le président de droite Ivan Duque, qui visait à augmenter la TVA et à élargir la base de l’impôt sur le revenu. Cette révolte sans précédent secoue les grandes villes, où sont érigés des barricades et des blocages d’axes routiers qui provoquent des pénuries et exaspèrent une partie de la population.