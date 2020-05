Canton du Jura

Trois motards blessés dans deux accidents

Deux collisions distinctes, vers St-Ursanne et Les Rangiers, ont fait trois blessés dimanche selon un communiqué de la police cantonale jurassienne.

Projeté à plusieurs mètres

La première collision s’est produite entre la Caquerelle et l’ancien emplacement de la sentinelle des Rangiers. Pour une raison encore inconnue, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté un motocycliste arrivant normalement en sens inverse. Sous l’effet du choc, le pilote de la moto a été projeté à plusieurs mètres en contrebas de la route, ainsi que sa machine. Blessé, il a été acheminé à l’hôpital en ambulance.

Violente collision

Le deuxième accident est survenu entre St-Ursanne et les Rangiers. Après s’être arrêté sur une petite place d’évitement, un motard est reparti sans voir un autre motard arriver, et lui a coupé la priorité. Les deux conducteurs sont alors entrés en collision, et ont lourdement chuté. La REGA est intervenue sur les lieux pour la prise en charge de l’un des deux motards, qui a été hospitalisé à Bâle. Quant au second il a été pris en charge à l’Hôpital du Jura à Delémont.