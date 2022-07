Lausanne: Trois musées combinés sur un ticket mais pas tous les jours

Depuis la mi-juin, le nouveau quartier des arts et son écrin muséal, baptisé Plateforme 10 , suscitent l’enthousiasme général. Y compris sur le plan international. Pour marquer le lancement des activités sur un seul site du Musée cantonal des beaux-arts (MCBA), de Photo Élysée (ou musée de la photographie) et du Musée cantonal du design et d’arts appliqués contemporains (Mudac), un ticket d’entrée de 15 francs permet de visiter les trois structures.

Lundi et mardi à éviter

Transmissible et valable jusqu’à fin septembre, ce billet à tarif promotionnel a un double objectif: augmenter l’attractivité et la fréquentation des musées et rendre la culture accessible à tous les publics. Théoriquement, le ticket donne accès aux trois musées et à l’ensemble des expos. Mais il y a un hic: le MCBA est fermé les lundis, tandis que Photo Élysée et le Mudac ne sont pas ouverts les mardis. «Il y a près d’une dizaine de jours, trois seniors alémaniques étaient surpris et déçus de ne pouvoir voir toutes les expos», signale une source.