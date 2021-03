Affaire Khashoggi : Trois noms ont mystérieusement disparu du rapport

Peu après la publication du rapport des services de renseignement américains sur la mort de Jamal Khashoggi, le document a été discrètement remplacé par une nouvelle version.

Que s’est-il passé peu après la publication du rapport des services de renseignement américains sur l’implication du prince héritier d’Arabie saoudite dans la mort de Jamal Khashoggi? Selon CNN, ce document très attendu a été retiré sans explication et aussitôt remplacé par une autre version. Dans cette nouvelle mouture, les noms de trois hommes présentés comme des complices n’apparaissaient plus.

Ce discret changement effectué par le Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) est passé largement inaperçu, alors que tous les regards étaient tournés vers l’administration Biden et son apparente inaction vis-à-vis de Mohammed ben Salmane (MBS). Le lien vers le premier rapport envoyé par l’ODNI ne menait plus à rien. Il a ensuite été remplacé par un deuxième lien menant au fameux document. Là, plus de trace des trois hommes ayant «participé, ordonné ou été complices de la mort de Jamal Khashoggi ou en ayant été responsables».