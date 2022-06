Trois noms pour Danse avec les stars

TF1 : Trois noms pour la saison 12 de «Danse avec les stars»

Un magazine people français dévoile des informations sur le casting des personnalités de l’émission de TF1.

On ne connaît pas encore la date de diffusion de la saison 12 de «Danse avec les stars».

Le 26 novembre 2021, Tayc remportait la 11e saison de «Danse avec les stars» en compagnie de Fauve Hautot . Depuis lors, les téléspectateurs attendent de connaître la date de diffusion de la saison 12 et le nom des personnalités qui y prendront part. Jeudi 30 juin 2022, «Closer» a révélé le nom de trois d’entre elles.

D’après le magazine français, l’actrice Emma Smet (que la rumeur dit en couple avec Kylian Mbappé), le comédien François-Xavier Demaison et la chanteuse Julie Pietri ont accepté de fouler le parquet de la Une. Les informations de «Closer» n’ont évidemment pas été confirmées par la chaîne, qui souhaite garder le secret sur le casting le plus longtemps possible.