Votations du 13 juin - Trois «non», deux «oui» et une surprise

Après une campagne très animée, tendue et virulente parfois, le monde paysan a gagné son pari, celui de repousser l’initiative pour la protection des eaux et celle visant à interdire les pesticides de synthèse. Il y a deux mois, elles faisaient 55% d’avis favorables, elles sont tombées, ce dimanche, toutes les deux à moins de 40%.

Tous les cantons suisses, à l’exception de Bâle-Ville, ont accepté la loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme ( MPT ). Les opposants auront toutefois gagné du terrain au fur et à mesure de la campagne. Les premiers sondage prévoyaient 68% de oui, alors que les résultats de ce dimanche sont retombés à 56,5%.

Et dans les cantons…

Les électeurs de la Ville de Genève ont rejeté par 50,84% le projet de Cité de la musique. Les plans d’aménagement soumis aux urnes, prévoyaient la construction d'un complexe à la place des Nations pour la formation musicale et des concerts. Au plan cantonal, les citoyens ont dit «oui» au projet de construction d'un nouveau Cycle d’orientation (CO) et d'un centre de formation professionnelle santé-social, dans le secteur de la Goutte de Saint-Mathieu, à Bernex.