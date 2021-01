Les vaccinations ont débuté lundi matin au Centre médical universitaire, à côté des HUG. HUG/F. Chaussivert

Depuis lundi, trois centres de vaccination contre le Covid supplémentaires sont ouverts dans le canton de Genève. Le Centre médical universitaire (CMU) des Hôpitaux universitaires (HUG), la clinique des Grangettes et la clinique Générale-Beaulieu complètent ainsi le dispositif, après le centre m3 Sanitrade aux Eaux-Vives, la clinique de Carouge et la clinique et permanence d’Onex. Toutefois, en raison des doses de vaccin reçues, ces centres ne fonctionnent pas encore à plein, comme l’avait indiqué vendredi la pharmacienne cantonale, Nathalie Vernaz.

Aux HUG, le CMU, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, accueillera cette semaine 100 personnes par jour avant d’augmenter sa capacité à 200, puis entre 300 et 400 par jour, rapporte Agnès Reffet, chargée de communication: « En fonction de l’approvisionnement en doses de vaccins, il sera possible d’élargir les horaires, de fonctionner 7 jours sur 7 et d’aller jusqu’à 1000 vaccinations par jour dans les prochains mois » , ajoute-t-elle. Dans les centres des cliniques des Grangettes et Générale-Beaulieu, le rythme est également de 100 vaccinés par jour actuellement, mais il est aussi prévu de monter en puissance au mois de février, avec quelque 400 vaccinations quotidiennes, selon la disponibilité des doses.