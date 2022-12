Thaïlande : Trois nouveaux corps repêchés après le naufrage d’un navire militaire

«Nous avons trouvé trois corps qui seront soumis à une procédure d’identification et d’autopsie, ce qui prendra trois ou quatre jours», a déclaré le porte-parole de la marine, Pogkrong Montradpalin. Douze corps avaient déjà été repêchés et identifiés comme des membres d’équipage. Et trois autres dépouilles ont été retrouvées, dont l’une samedi a également été identifiée, a indiqué Pogkrong Montradpalin sans plus de détails.