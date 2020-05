Monnaie numérique

Trois nouveaux membres pour l’association Libra

Libra ajoute trois membres à son projet de monnaie numérique: le fonds souverain Temasek et deux sociétés de capital-risque, Paradigm et Slow Ventures.

Les nouveaux membres sont le fonds souverain singapourien Temasek, qui a réalisé de nombreux investissements liés à la technologie blockchain, ainsi que les sociétés de capital-risque Paradigm et Slow Ventures, toutes deux basées à San Francisco.

Selon Dante Disparte, vice-président et responsable de la politique et de la communication de l’association Libra, ces ajouts montrent «notre engagement à construire un groupe divers d’organisations qui contribueront à la gouvernance, la feuille de route technologique et au déploiement rapide du système de paiement Libra.»