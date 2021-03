Sur la glace de l’Ilfis, les Lions ont pris l’avantage à la 8e minute de jeu, lorsque le bon travail de Bertschy et de Kenins le long de la bande a profité à Emmerton, l’homme en forme du moment. Derrière, les hommes de Craig MacTavish ont baissé le pied et l’ont payé en début de tiers médian (22e Weibel 1-1). Ils ont ensuite repris le contrôle et, une fois n’est pas coutume, ont capitalisé sur une situation de supériorité numérique pour repasser devant, grâce à une belle triangulation signée Genazzi, Hudon et Malgin à la conclusion (28e 1-2).