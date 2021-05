Natation - Trois records suisses à Budapest

Les Suisses ont réalisé de brillantes performances lundi lors des qualifications des Championnats d'Europe de natation à Budapest. Lors du 4 x 100m nage libre masculin, le quatuor helvétique, composé de Roman Mityukov, Nils Liess, Noé Ponti et Antonio Djakovic, a remporté sa série en 3'14''72, signant un nouveau record de Suisse. Il décroche le 5e temps des qualifications et se qualifie pour la finale, qui aura lieu ce lundi à 19h09.

À cette occasion, le Genevois Mityukov, 20 ans, a établi un nouveau record national sur 100 mètres en 48''21, soit 34 centièmes de mieux que la marque établie par Dominik Meichtry en 2008. Les Suissesses ont quant à elles pris le 10e rang des qualifications et se retrouvent réservistes. Maria Ugolkova, Nina Kost, Leoni Richter et Noémi Girardet ont réalisé un chrono de 3'41''64.

La surprise Djakovic

Antonio Djakovic a de son côté créé la surprise en réalisant le meilleur temps des qualifications du 400m nage libre. Le Zurichois de 18 ans a parcouru la distance en 3'47''23 et peut donc viser une médaille lors de la finale, ce lundi à 18h09.

Maria Ugolkova, avec le 16e chrono (59''39), s'est aussi qualifiée pour les demi-finales du 100m papillon. Sasha Touretski, 38e en 1'01''42, Julia Ullmann, 44e en 1'01''90 et Tamara Schaad, 52e en 1'03''03, passent quant à elles à la trappe.

Lors du 100m brasse, le Genevois Jérémy Desplanches a pris la 2e place de sa série, mais n'a obtenu que le 31e rang des qualifications et ne participera donc pas aux demi-finales (1'01''08). Tout comme le Lausannois Jolann Bovey (1'01''91) et l'Argovien Yannick Kaeser (1'01''96), respectivement 45e et 46e.