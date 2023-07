Easyjet: Trois nouvelles destinations depuis Genève pour cet hiver

Funchal, la capitale de l’île de Madère, sera atteignable en vol direct depuis Genève dès le 16 décembre. Pexels

Pour la première fois, les voyageurs romands pourront rejoindre directement la paradisiaque Madère depuis Genève, en atterrissant à l’aéroport de Funchal. L’île portugaise fait partie de trois nouvelles destinations au départ de Cointrin annoncées par Easyjet jeudi. En outre, la compagnie aérienne annonce aussi des vols Genève-Lanzarote dès le 4 novembre et Genève-Londres Southend dès le 16 décembre. Les vols sont ouverts à la réservation à partir du jeudi 6 juillet. Le prix d’un aller simple commence à 40 francs et deux vols par semaine sont prévus pour chacune de ces destinations.

Madère

Funchal, la capitale de l’île de Madère, offre aux voyageurs une multitude d’attractions captivantes à découvrir. En s’aventurant dans ses rues pavées, on peut y explorer la vieille ville et admirer son architecture traditionnelle, notamment la cathédrale de Funchal, datant du XVe siècle. Pour se détendre, les voyageurs pourront profiter des saisissantes plages de galets noirs ou de sable. Pour une escapade hors de la ville, la pittoresque ville de Curral das Freiras, nichée au cœur des montagnes, offre des paysages époustouflants et une ambiance unique.

Lanzarote

En plein océan atlantique, l’île de Lanzarote, dans les Canaries, se caractérise par ses paysages volcaniques et sa nature sauvage. Cette destination plaira aux amateurs de grand air, de randonnée et surtout de surf. En effet, l’île est souvent comparée à Hawaii pour la qualité de ses spots. L’automne et l’hiver – plus venteux – sont recommandés pour les surfeurs confirmés.

Londres Southend uniquement en hiver

Après les aéroports de Londres Gatwick et Londres Luton, Easyjet renforce la connectivité entre la capitale britannique et Genève avec la desserte de Londres Southend cet hiver. Cette nouvelle ligne, opérée uniquement en hiver, viendra étoffer l’offre ski au départ de la Grande-Bretagne. En effet, la Suisse est la première destination de ski d’Easyjet.

Pour les Romands, Londres en hiver offre une multitude d’activités passionnantes pour les visiteurs. Les festivals saisonniers, avec leurs illuminations scintillantes et leurs délices gastronomiques, créent une atmosphère magique dans toute la ville. Les musées et galeries d’art de renommée mondiale proposent des expositions captivantes, tandis que les spectacles du West End ravissent les amateurs de théâtre. Les attractions emblématiques, comme Buckingham Palace et le London Eye, prennent une tout autre dimension sous les lumières festives.