Algérie : 755 migrants interceptés et trois noyés

Au large des côtes algériennes, les gardes-côtes ont porté secours ce samedi à 755 personnes migrantes réparties sur plusieurs embarcations. Trois personnes se sont noyées.

Les bateaux arraisonnés se trouvaient au large des côtes orientales, occidentales et du centre de l’Algérie. (image d’illustration)

Les gardes-côtes algériens ont repêché trois corps et intercepté 755 migrants qui se trouvaient à bord de plusieurs embarcations au large des côtes algériennes, entre le 20 et 25 septembre, selon un bilan du ministère de la Défense publié samedi.

Les bateaux arraisonnés se trouvaient au large des côtes orientales, occidentales et du centre de l’Algérie, précise le ministère dans un communiqué.

Lundi, le ministère avait déjà fait état de la noyade de dix personnes et l’interception de 485 migrants entre le 15 et le 19 septembre, ce qui porte à plus de 1’200 le nombre de clandestins interceptés en 10 jours. En général, ces personnes, algériennes en grande majorité, comparaissent ensuite devant le procureur.