Schwytz : Trois ouvriers ensevelis dans l’effondrement d’une fouille

Deux hommes ont été mortellement blessés et un ouvrier a été enseveli sous les décombres lors de travaux d’excavation.

Jeudi, peu après 10 heures, un tragique accident de travail s’est produit sur un chantier, à Feusisberg (SZ). Deux travailleurs ont été mortellement blessés et un ouvrier a été enseveli sous des décombres, et est porté disparu. L’accident a déclenché un important déploiement de forces d’intervention. Actuellement, l’intervention se concentre sur les travaux de sécurisation et de sauvetage nécessaires, ainsi que sur le constat des faits. De plus amples informations sont attendues.