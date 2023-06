Trois Palestiniens morts dans de violents affrontements à Jénine

Trois Palestiniens ont été tués et une trentaine blessés lundi lors d’un raid militaire israélien à Jénine ayant provoqué d’intenses affrontements dans cette ville du nord de la Cisjordanie occupée où des missiles ont été tirés par un hélicoptère israélien. L’opération israélienne est toujours en cours à 10 h 45 (07 h 45 GMT) dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine, selon un photographe de l’AFP sur place. Habitué du terrain, ce photographe a décrit des heurts d’une intensité rare et a dit avoir vu un hélicoptère tirer deux missiles, ce qui n’était pas arrivé depuis des années.

«Unité»

Bastion de groupes armés palestiniens, le nord de la Cisjordanie est le théâtre d’affrontements souvent meurtriers entre des Palestiniens et les forces israéliennes qui y mènent des incursions fréquentes. En mars, quatre Palestiniens, dont un adolescent et des combattants, avaient été tués lors d’une autre incursion israélienne dans cette zone palestinienne dite autonome en vertu des accords israélo-palestiniens d’Oslo (1993).

Depuis le début de l’année, au moins 162 Palestiniens, 21 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes. Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.