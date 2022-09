Cisjordanie : Trois Palestiniens tués dans un raid israélien

Neuf autres personnes ont été blessées, dont deux grièvement, lors du raid de l’armée israélienne, a précisé le ministère de la Santé. L’armée israélienne a affirmé de son côté que ses troupes ont abattu «deux suspects impliqués dans un certain nombre d’attaques récentes».

Trois Israéliens tués

Depuis, l’armée israélienne a multiplié ses opérations en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 par l’Etat hébreu, notamment dans les régions de Naplouse et Jénine où des groupes armés palestiniens sont actifs. Ces opérations, fréquemment émaillées de heurts avec la population locale ou des combattants, ont fait des dizaines de morts côté palestinien et conduit à l’arrestation de plus de 1500 personnes, selon le chef de l’armée israélienne, Aviv Kohavi.