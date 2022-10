Cisjordanie occupée : Quatre Palestiniens tués dans un raid israélien

«Il y a trois morts et 19 blessés, dont trois grièvement, par des tirs israéliens à Naplouse», a indiqué le ministère palestinien de la Santé dans un bref communiqué à propos de cette opération qui a commencé tôt mardi dans la ville, selon des témoins. Le ministère a fait état plus tard dans la nuit d’un autre Palestinien tué par des tirs israéliens, cette fois à Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas dans le centre de la Cisjordanie.

Opérations anti-israéliennes

Au cours des dernières semaines, un regroupement de jeunes combattants palestiniens – certains affiliés à des groupes classiques comme le Fatah, le Hamas ou le Jihad islamique et d’autres non – a commencé à mener des opérations anti-israéliennes depuis Naplouse, grande ville du nord de la Cisjordanie occupée.

Accroissement des violences

Ces raids, souvent émaillés de heurts avec la population palestinienne, ont fait plus d’une centaine de morts côté palestinien, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans, selon l’ONU. Depuis le début du mois, 23 Palestiniens et deux soldats israéliens ont été tués, selon un bilan établi par l’AFP.

«Crimes de guerre»

Au moins 49 Palestiniens, parmi lesquels des combattants mais aussi des civils et des enfants, ont péri du 5 au 7 août dans une confrontation entre l’armée israélienne et le groupe Jihad islamique à Gaza, enclave sous blocus israélien depuis 2007 et séparée politiquement et géographiquement de la Cisjordanie.