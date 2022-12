Israël : Trois Palestiniens tués dans un raid israélien en Cisjordanie

Le raid de Jénine intervient sur fond de recrudescence ces derniers mois et semaines des tensions en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël qui y a déployé des colonies où vivent aujourd’hui plus de 475’000 personnes.

Une intensification des violences «préoccupante»

Le mouvement Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas a publié une déclaration avec une photo de Hamed et un fusil, le présentant comme un «martyr». Des membres de sa famille ont déclaré à l’AFP qu’il avait passé onze ans dans une prison israélienne, dont il avait été libéré il y a environ un an.

Depuis une vague d’attaques anti-israéliennes au printemps dernier, les forces israéliennes ont mené plus de 2000 raids en Cisjordanie, des opérations qui donnent lieu fréquemment à des affrontements avec la population ou des combattants locaux. Au moins 150 Palestiniens et 26 Israéliens ont été tués depuis le début de l’année en Cisjordanie, en Israël et à Jérusalem. Israël occupe la Cisjordanie et Jérusalem-Est depuis la guerre des Six Jours en 1967.