Conflit israélo-palestinien : Trois Palestiniens tués par l’armée israélienne en Cisjordanie

L’armée israélienne a lancé samedi dernier une vaste opération en Cisjordanie pour traquer des suspects liés selon elle aux récentes attaques meurtrières.

Depuis le 22 mars, Israël a été frappé par quatre attaques, les deux premières menées par des Arabes israéliens liés à l’organisation djihadiste État islamique (EI) et les deux dernières par des Palestiniens originaires du secteur de Jénine. Ces attaques ont fait 14 morts. En outre, 21 Palestiniens, dont des assaillants, ont été tués dans des violences depuis cette date, selon un décompte de l’AFP.

Arrestations

Ces tensions interviennent pendant le mois du jeûne musulman du ramadan et alors qu’Israël s’apprête à célébrer Pessah, la Pâque juive. Jeudi soir, l’État hébreu a annoncé la fermeture des points de passage séparant Israël de la Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza à compter de vendredi après-midi.

Cette fermeture est effective pour deux nuits, les premières de Pessah, et pourrait être prolongée jusqu’à la fin de cette fête, qui dure huit jours. L’armée israélienne a dit effectuer des «opérations de contre-terrorisme» en Cisjordanie, sans se prononcer dans l’immédiat sur les victimes rapportées par les autorités palestiniennes.

Selon des sources locales, les trois Palestiniens tués ont été identifiés comme étant Fawaz Hamayel, 45 ans et père de six enfants, ainsi que deux jeunes hommes, Moustafa Aboulrab et Chas Kamamji. Ce dernier est le frère d’Ayham Kamamji, un membre du Jihad islamique qui s’était évadé d’une prison de haute sécurité en Israël en septembre avec cinq autres détenus avant d’être capturé.