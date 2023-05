Cisjordanie: Trois Palestiniens tués par les forces israéliennes

Plus de 150 morts

Lundi soir, un soldat israélien a été légèrement blessé dans une attaque à la voiture bélier à Huwara, en Cisjordanie, selon l’armée qui a indiqué que le véhicule avait pris la fuite. Depuis le début de l’année, au moins 153 Palestiniens, 20 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien. Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.