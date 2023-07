Trois personnes à l’hôpital après un incendie d’appartement à Carouge

Un logement situé à Carouge a été la proie des flammes en pleine nuit, entre lundi et mardi. L’incendie s’est déclaré au deuxième étage d’un immeuble de la route de Veyrier, peu avant trois heures, relate Radio Lac. Les pompiers étaient sur place à 3h03, indique le Service d’incendie et de secours (SIS). Au total, 18 sapeurs professionnels, ainsi que des pompiers volontaires de la commune de Carouge, ont été mobilisés. Le feu était sous contrôle à 3h20. Six personnes ont été contrôlées au nid de blessé et trois autres ont été conduites aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).