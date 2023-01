Argovie : Trois personnes à l’hôpital après une collision frontale

Un accident de la circulation s’est produit mardi après-midi, à Sins (AG). Un conducteur de camionnette de la marque Opel, âgé de 19 ans, circulait depuis Oberrüti (AG) en direction de Sins lorsqu’il a soudain dévié de sa trajectoire et s’est retrouvé sur la voie opposée. Il est alors entré en collision frontale avec une camionnette VW qui arrivait en sens inverse.

Suite au choc, le jeune de 19 ans et les deux occupants du second véhicule ont été blessés. Tous les trois ont été transportés à l’hôpital avec des blessures qualifiées de «légères à moyennes» par la police cantonale argovienne. Les deux véhicules ont subi des dommages matériels considérables et ont dû être enlevés par une entreprise de remorquage.