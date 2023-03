Japon : Trois personnes arrêtées pour «terrorisme du sushi»

La police de Nagoya a interpellé des jeunes gens ayant participé à un canular répandu dans le pays, et qui fait souffrir les restaurants locaux.

Les trois personnes interpellées sont un jeune homme de 21 ans et deux adolescents. En plus de Kura Sushi, deux autres chaînes de restauration ont signalé des actes similaires aux autorités. Le Japon est confronté à ce phénomène de «terrorisme du sushi» depuis 2013. La dernière vague d’actes malveillants a coïncidé avec une augmentation des infections au Covid-19, ce qui a rendu les gens plus méfiants. Ces dernières semaines, des internautes japonais en sont même venus à se demander si l’ère des restaurants à tapis roulants n’était pas bientôt révolue.