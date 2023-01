Villeneuve (VD): 3 personnes blessées après un choc frontal

Une BMW blanche, immatriculée en Valais, et une Volkswagen de couleur foncée, immatriculée dans le canton de Vaud, se sont percutées de face dimanche vers 14h, à la rue du Quai, à Villeneuve. Trois personnes ont été blessées lors de cet accident, dont une a dû être héliportée par la REGA. «Ses jours ne sont toutefois pas en danger», rassure la police cantonale vaudoise. Les deux autres blessés ont été pris en charge par des ambulances. Les dégâts sur les deux véhicules sont importants.

Pour l’heure, les causes de l’accident ne sont pas encore connues. «A priori, la Volkswagen se serait déportée sur la gauche», aventure un passant. À noter que cette hypothèse n’est pas confirmée par la police. Environ une heure et demie après les faits, la route demeurait fermée pour les besoins de l’intervention et les constats d’usage.