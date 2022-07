Espagne : Trois personnes encornées lors des fêtes de la San Fermin

Un Américain et deux Espagnols ont reçu des coups de corne lors d’un traditionnel lâcher de taureaux dans les rues de Pampelune, lundi.

Un Américain et deux Espagnols ont été encornés lundi durant l’un des célèbres lâchers de taureaux des fêtes de la San Fermin à Pampelune (nord) qui font chaque année des dizaines de blessés. Durant ces festivités, des centaines de coureurs téméraires, portant une chemise ou un T-shirt blanc et un foulard rouge, tentent chaque matin à 8 h de s’approcher le plus près possible de six taureaux de combat lors d’une course de 850 mètres dans les étroites rues pavées de la ville.