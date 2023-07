Argovie: Trois personnes retrouvées mortes dans un garage

La police argovienne a découvert trois personnes décédées dans le garage d’une habitation jeudi à Uerkheim, à 10 km d’Aarau. Selon un porte-parole des forces de l’ordre, l’enquête est en cours et aucune information ne peut encore être transmise sur la cause de ce drame. Davantage d’informations sur les victimes n’ont pas non plus été données dans l’immédiat.