Vaud – Randonneurs secourus de nuit, dans la tempête

Plusieurs tentatives de sauvetage avortées

La centrale d’intervention de la Rega a été alertée pour trois personnes en état d’épuisement à proximité du col de Voré, entre Gsteig (BE) et les Diablerets (VD). Les chutes de neige et la mauvaise visibilité dans le secteur ont sérieusement compliqué les manoeuvres de sauvetage. Ainsi, un hélicoptère parti de la base de Sion n’est pas parvenu à atteindre les victimes. Arrivé aux Diablerets, l’équipage n’a, en effet, pas pu poursuivre son chemin. La centrale d’intervention a alors engagé un hélicoptère de la base de Wilderswil (BE). Celui-ci a cependant dû interrompre sa mission en cours de chemin, en raison des conditions météo.