Sondage : Trois Suisses sur cinq voient l’avenir en noir

Inégalités sociales, hausse des prix et de la criminalité… Une majorité de Suisses s’attend à une détérioration de la qualité de vie jusqu’en 2042 au moins.

La situation économique ne devrait pas s’améliorer ces vingt prochaines années selon un sondage. imago

Les résultats de l’enquête du «Baromètre de l’espoir» montrent que 61,1% de la population s’attend à une détérioration des conditions de vie ces 20 prochaines années. Ce sondage confirme celui réalisé par Comparis mais aussi les prévisions du Secrétariat d’Etat à l’économie. Les domaines où les gens se disent les plus pessimistes sont la hausse des inégalités sociales, du coût de la vie et de la criminalité. Seuls 11,5% des sondés sont optimistes et pensent que la roue va tourner.

«L’an dernier, les participants au sondage critiquaient principalement le manque de lien social et de soutien émotionnel. Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie n’avait pas encore eu lieu. Entretemps, nous avons connu la guerre à nos portes, la crise énergétique et la hausse des prix. Tout cela a modifié l’attitude des gens. Mais il ne faut pas pour autant se décourager», explique Andreas Krafft, auteur de l’étude et futurologue.

Crises et conflits

Les sondés craignent les crises et les conflits. Parmi les scénarios proposés au vote, deux ressortent largement de l’enquête. Le premier, nommé «clash», estime que l’inégalité et la pauvreté entraînent l’instabilité et l’insécurité. Le second, «crise», insinue que la guerre, la destruction de l’environnement et les conflits régionaux impacteront négativement le futur. Et lorsqu’on interroge les gens sur le scénario souhaité, ils expriment le vœu d’une société harmonieuse et plus juste.

Les femmes restent plus optimistes

Les Suisses alémaniques sont un peu plus optimistes pour les 20 prochaines années que les Tessinois et les Romands. Ils croient davantage à une évolution positive dans les domaines de l’environnement, l’économie, la situation de l’emploi, la santé, la justice et la formation.

Par ailleurs, il ressort du sondage que les femmes sont légèrement plus optimistes que les hommes. Elles sont aussi plus nombreuses à penser que la justice et l’égalité de traitement pourraient être des valeurs davantage prisées.

Données du sondage Le «Baromètre de l’espoir» est réalisé une fois par an depuis 2009 par l’Institut pour le management systémique et la gouvernance publique de l'Université de Saint-Gall et par l’Association suisse pour la recherche sur l’avenir (Swissfuture). Il s’agit d’un sondage diffusé sur le site «20 minutes». Au total, 6283 questionnaires ont été évalués entre le 13 novembre et le 5 décembre 2022.