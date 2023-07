Trois rues du centre-ville de Genève piétonnisées et végétalisées

Des travaux pour piétonniser et végétaliser les rues du Prince, et de la Tour-Maîtresse, situées dans le quartier de Rive, vont débuter ce mercredi. Ils compléteront ceux déjà effectués ce printemps dans la rue du Port. Dans un communiqué, la Ville souligne que ces ruelles marchandes et habitées, situées à proximité du lac, «n’ont aujourd’hui aucun attrait pour les touristes et promeneurs»: encombrées de véhicules en stationnement qui masquent les vitrines et les terrasses, composées d’étroits trottoirs sans mobilier, et propices aux îlots de chaleur, car dépourvues d’arbres ou de végétation.